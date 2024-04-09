Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ у Спорного

Российские войска нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) у поселка Спорное. Видео опубликовали в пресс-службе министерства обороны.

«По выявленным позициям российские военнослужащие Южной группировки войск нанесли удар управляемыми боеприпасами. В результате удара позиции ВСУ и находящиеся на них украинские боевики были уничтожены», — говорится в сообщении.

До этого в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении.

По данным министерства, потери украинской армии составили до 75 солдат. Кроме того, ВСУ лишились боевой машины пехоты, пяти пикапов, двух 122-мм самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». Кроме того, был уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в министерстве обороны России сообщили, что ВСУ за минувшие сутки лишились в общей сложности до 930 человек на всех направлениях зоны проведения специальной военной операции.

Ранее армия России ударила по складу и цеху производства тяжелых дронов в Запорожье.