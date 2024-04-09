В ВС США заявили об отправке изъятого иранского оружия на Украину

Американское руководство отправило на Украину вооружения и снаряды, якобы изъятые у Ирана. Об этом сообщается в официальном аккаунте Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации журналистов, Вашингтон предоставил Киеву оружие в начале апреля. Эти техника и боеприпасы были конфискованы с кораблей, на которых их якобы перевозили от иранского формирования КСИР йеменским хуситам.

Всего украинская сторона получила пять тыс. автоматов АК-47, снайперских винтовок, пулеметов и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. Более того, Вооруженным силам Украины (ВСУ) передали около 1,5 млн патронов калибра 7,62 мм.

Оружие попало в руки американских военных 4 апреля. Его обнаружили при досмотре кораблей из Ирана, уточняется в публикации.

9 апреля председатель комитета парламента Германии по внешней политике Михаэль Ро прокомментировал задержки поставок оружия на Украину со стороны США. В связи с текущей ситуацией законодатель предложил разработать новую схему помощи Киеву.

Ранее украинский посол сравнил важность поставок оружия и членства в НАТО.