Минэнерго Украины рассказало о новых повреждениях в Харьковской области

На территории Харьковской области Украины зафиксировано повреждение энергосетей и оборудования. Об этом Министерство энергетики Украины проинформировало в своем Telegram-канале.

Как отметили в украинском ведомстве, 8 апреля было повреждено оборудование на «подстанции облэнерго».

«К сожалению, есть новые повреждения электросетей и оборудования», — говорится в сообщении.

Министерство добавило, что 16,6 тыс. точек учета в регионе остаются без электроснабжения. Также за прошедшие сутки поменялся график отключения электричества для потребителей.

До этого сообщалось, что возгорания произошли на двух энергообъектах в Полтавской и Львовской областях Украины.

Власти Украины не уточнили, стали ли пожары следствием взрывов на западе страны, которые произошли в ночь на 9 апреля. При этом власти Харьковской области заявляли об ударе по электроподстанции в селе Липцы.

Ранее в Харьковской области взрывы повредили склады.