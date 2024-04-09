Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Средства ПВО России сбили 236 беспилотников ВСУ за сутки

Минобороны: средства ПВО сбили 236 беспилотников ВСУ и ракету «Нептун»

close
100%
РИА Новости

Средствами противовоздушной обороны сбиты 236 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 236 украинских БПЛА, противокорабельная ракета «Нептун» и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сообщили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили беспилотник самолетного типа в Белгородской области.

До этого российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили французскую управляемую бомбу Hammer в зоне проведения спецоперации на Украине.

В заявлении отмечается, что за последние сутки средства ПВО уничтожили 205 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Более того, в зоне боевых действий были сбиты шесть реактивных снарядов от комплексов HIMARS и «Ураган».

Ранее российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Белгородскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами