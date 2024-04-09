Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 480 военных на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины потеряли на Донецком направлении более 480 военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, на этом направлении подразделения группировки «Юг» российских войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение военнослужащим и технике одной десантно-штурмовой и трех механизированных бригад ВСУ в районах сел Белогоровка (ЛНР), Константиновка, Селидово и Часов Яр (ДНР).

Также силы РФ отразили четыре контратаки формирований двух бригад ВСУ в районе села Красное в ДНР.

Помимо военнослужащих, украинская армия также лишилась семи автомобилей, самоходной артустановки «Krab», гаубицы «Мста-Б», самоходной артустановки «Гвоздика, гаубицы Д-30, противотанковой пушки «Рапира» и другой техники.

Также в министерстве обороны РФ сообщили, что ВСУ в течение суток лишились в общей сложности до 930 человек на всех направлениях зоны проведения специальной военной операции.

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