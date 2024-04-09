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В Севастополе объяснили шум в районе гавани

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о проведении противодиверсионных учений

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В Севастополе в районе порта проводятся противодиверсионные учения сил российского флота. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.

«Ориентировочно до 13:00 на Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой бухты флот проводит традиционные тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия», — пишет Развожаев.

Глава Севастополя отметил, что обстановка в городе остается спокойной.

До этого, в ночь на вторник, 9 апреля, система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели была активирована над морской акваторией в Севастополе.

В результате стрельбы была уничтожена воздушная цель, городские объекты инфраструктуры остались невредимыми.

Накануне в Севастополе прошли учения Черноморского флота. Развожаев предупреждал местных жителей о возможных громких звуках в связи с учениям. Губернатор отмечал, что военные провели тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).

Ранее на Украине уволили представителя командования Воздушных сил Игната.

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