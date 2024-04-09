В США оценили эффективность российских Су-34 и авиабомб

Российские бомбардировщики Су-34 и планирующие фугасные авиабомбы эффективно уничтожают позиции Вооруженных сил Украины. Об этом пишет Military Watch Magazine.

«Самолет доказал особую эффективность при применении высокоточных планирующих бомб на Украине, в том числе при непосредственной поддержке с воздуха», — отмечается в статье.

Использование фугасных авиабомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции, позволяет истребителям уничтожать цели с расстояния в 70 километров. А с бомбой нового класса «Дрель» Су-34 станет еще более смертоносным и эффективным на поле боя, считает автор материала.

По его словам, бомбы «Дрель» стоят меньше, чем ракеты воздушного базирования, и могут нести не только обычные боеголовки, но и термобарические.

«Дрель» — планирующая авиабомба, предназначенная для уничтожения танков, наземных радиолокационных станций и средств противовоздушной обороны противника. Основным носителем этих бомб должен стать истребитель пятого поколения Су-57.

Ранее военный эксперт назвал авиабомбу «Дрель» оружием будущего.