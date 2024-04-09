Израиль ликвидировал главу бюро по ЧС ХАМАС

Истребители военно-воздушных сил Израиля ликвидировали ударом с воздуха главу бюро по чрезвычайным ситуациям радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Отмечается, что удар был нанесен в ночь на 9 апреля по указанию разведки ЦАХАЛ. Был уничтожен боевик Хатем Альрамери.

Накануне ЦАХАЛ сообщал о ликвидации одного из командиров диверсионной группировки «Радван» шиитского движения «Хезболла» — Али Ахмеда Хасина.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.