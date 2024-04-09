В районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области, расположенного возле Кременной, ликвидирована группа англоговорящих диверсантов. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Синьковка разведорганами ВС РФ была запеленгована группа диверсантов, общающаяся между собой на английском языке», — сообщил Марочко.

По его данным, после уточнения места расположения группы диверсантов, по ним был открыт огонь из гаубиц. В результате удара, как стало известно из радиоперехвата, из 12 наемников в живых осталось только пятеро, среди которых двое также получили тяжелые ранения.

До этого разведка «Ахмата» обнаружила иностранных наемников в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта в Донбассе.

Командир отряда «Ахмат» отметил, что украинские бойцы духом намного сильнее, чем подразделения любого государства, которое входит в блок НАТО.

Ранее российские войска продвинулись на трех направлениях в зоне СВО — Авдеевском, Донецком и Южно-Донецком.