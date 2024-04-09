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В подполье сообщили, что порт Очакова попал под удар российских сил

Координатор подполья Лебедев: ВС РФ нанесли удар по военному порту Очакова

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Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по военному порту Очакова, расположенного на берегу Черного моря в Николаевской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ночью 9 апреля был прилет в городе Очаков. Местное сопротивление сообщает, что в 3:38 ночи был слышен звук мощного выхода. Стреляли чем-то дальнобойным в сторону Херсонской области из военного морпорта, а буквально через пару секунд туда, откуда стреляли, был прилет. Очень громкий и сильный», — сообщил Лебедев.

Координатор подполья добавил, что, по непроверенным данным, в результате удара была уничтожена самоходная артиллерийская установка производства одной из стран НАТО вместе с расчетом.

До этого расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки прикрытия государственной границы России во время несения боевого дежурства на приграничных территориях Белгородской области были уничтожены украинские разведывательные беспилотники.

Ранее сообщалось, что российские ЗРК могут противостоять «Томагавкам» США.

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