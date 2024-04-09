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Российские военные поразили дронами-камикадзе опорный пункт ВСУ в районе Работино

В районе Работино российские дроны-камикадзе уничтожили опорный пункт ВСУ

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Shutterstock

Автономные беспилотники 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск «Днепр» успешно атаковали опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе Работино Запорожской области с помощью FPV-дронов, уничтожив не менее восьми украинских военных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

«Удары камикадзе-дронов привели к разрушению фортификационных сооружений, что вынудило противника изменить свои позиции и в конечном итоге привело к его полному поражению. Наши противники понесли убытки в виде не менее восьми националистов», — отметили в российском военном ведомстве.

Командир отделения взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии с псевдонимом «Кэп» рассказал журналистам, что FPV-дроны все чаще используются на передовой.

«Наша миссия заключается в проведении разведки с помощью беспилотников и выполнении ударов. Ситуация на местности быстро меняется, и использование FPV-дронов становится все более актуальным», — подчеркнул он.

«Мы эффективно применяем FPV-дроны в больших количествах по сравнению с нашим противником», — добавил оператор БПЛА из того же подразделения, известный как «Ампер».

В России также изобрели систему связи для FPV-дронов, которую невозможно заглушить средствами РЭБ.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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