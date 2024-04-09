В Германии заявили, что в селах Украины не осталось мужчин призывного возраста

В украинских селах почти не осталось годных к военной службе мужчин призывного возраста. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) (DW).

Так, в селе Лузановка из 400 человек населения было мобилизовано 50 мужчин. Поэтому на местном кладбище некому копать новые могилы.

В соседнем населенным пункте Каменка, по словам журналистов, остались только женщины, старики и дети. Председатель местного сельского совета заявила, что контингент для призыва в армию уже закончился.

До этого сообщалось, что комитет по обороне Верховной рады Украины не пришел к согласию по закону о мобилизации.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько законов об изменении правил мобилизации.

Ранее сообщалось, что в ряды ВСУ мобилизовали отсидевшего в тюрьме и психиатрической больнице мужчину.