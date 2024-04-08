Армия России ударила по складу и цеху производства тяжелых дронов в Запорожье

Российская армия нанесла разрушительный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по складу и цеху производства тяжелых беспилотников в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«Полностью уничтожен склад тяжелых БПЛА и цех по их производству в городе Запорожье», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, в ответ на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести ущерб объектам энергетической и нефтегазовой отрасли России, ВС РФ наносят удары высокоточным оружием большой дальности по заводам оборонно-промышленного комплекса и цехам по производству оружия и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Украины.

В начале апреля Минобороны сообщало, что Российская армия уничтожила цех по производству беспилотных летательных аппаратов и склад авиационных средств поражения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье в Одесской области обесточило военную часть ВСУ и цех по производству БПЛА.