В Пентагоне оценили вероятность применения Россией ядерного оружия

Соединенные Штаты не видят признаков того, что ВС РФ приняли решение о применения ядерного оружия в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, слова которого передает CNN.

Он подчеркнул, что решение о применении оружия массового поражения принимает лично российский президент Владимир Путин, но на сегодняшний день нет ничего, что заставило бы поверить, что лидер России примет такое решение.

Днем 8 апреля постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит сказала, что Китай не поставляет России вооружения для использования на Украине.

5 апреля помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что власти страны на высоком уровне обращаются к России из-за того, что Москва оспаривает выводы Вашингтона о новом оружии космического базирования.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сказал, что рост мощи НАТО вынуждает РФ изменить ядерную доктрину.