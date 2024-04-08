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В Пентагоне оценили вероятность применения Россией ядерного оружия

Остин: США не видят признаков решения РФ применить ядерное оружие на Украине

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Evan Vucci/AP

Соединенные Штаты не видят признаков того, что ВС РФ приняли решение о применения ядерного оружия в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, слова которого передает CNN.

Он подчеркнул, что решение о применении оружия массового поражения принимает лично российский президент Владимир Путин, но на сегодняшний день нет ничего, что заставило бы поверить, что лидер России примет такое решение.

Днем 8 апреля постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит сказала, что Китай не поставляет России вооружения для использования на Украине.

5 апреля помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что власти страны на высоком уровне обращаются к России из-за того, что Москва оспаривает выводы Вашингтона о новом оружии космического базирования.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сказал, что рост мощи НАТО вынуждает РФ изменить ядерную доктрину.

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Операция на Украине
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