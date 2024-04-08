ВСУ создают укрепления в Харьковской области у границы с Россией

Украинская армия создает первую линию новых укреплений в Харьковской области в 10 километрах от границы с Россией. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на заместителя главреда издания Пауля Ронцхаймера.

Он побывал на новой оборонительной линии и рассказал, что она расположена в 100 км от Харькова. По его словам, ВС РФ могут быстро продвинуться вперед и добраться до Харькова, так как в районе нет расширенных укреплений.

В газете сообщили, что траншеи копают лопатами без использования техники. Отмечается, что это происходит под постоянным обстрелом.

Днем 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, ее центральной темой стала ситуацию вокруг Харькова.

До этого Зеленский заявил о сложной ситуации с защитой Харькова с воздуха и призвал западных союзников предоставить стране больше средств ПВО. По его словам, «в мире есть системы ПВО», которые могут защитить Харьков, однако «нужна только политическая воля», чтобы передать эти системы Вооруженным силам Украины.

Ранее бывших украинских чиновников заподозрили в связях с РФ.