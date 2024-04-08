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В США пообещали конкретный результат для Киева после саммита НАТО

Постпред США в НАТО Смит пообещала Украине конкретный результат от саммита НАТО

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Pavel Golovkin/AP

Постпред США при НАТО Джулианна Смит пообещала Украине конкретные результаты от предстоящего саммита НАТО в июне. С этим заявлением она выступила на конференции по случаю 75-й годовщины основания НАТО

«Я не могу вдаваться в подробности на данном этапе, но мы работаем над тем, чтобы получить этот конверт, который станет мостом к членству, путем углубления работы НАТО с украинцами», — заявила Сми.

До этого постпред США в НАТО пообещала давить на союзников для повышения трат на оборону.

По ее словам, на сегодняшний день норму трат в 2% ВВП выполняют 20 стран НАТО.

«Конечно, мы хотим, чтобы такими были все 32 [государства НАТО], и мы продолжим давить, пока не достигнем этого», — сказала она.

Смит подчеркнула, что каждый член НАТО оказывает помощь Украине. Она привела цифры, согласно которым США потратили на Украину $74 млрд, а европейские союзники Вашингтона – более $110 млрд.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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