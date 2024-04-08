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Казачий атаман заявил о продвижении Шестой лисичанской бригады на фронте

Казаки из бригады имени Платова усилили давление на Северском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Казаки из Шестой казачьей лисичанской бригады имени Платова продолжают наступление на Северском направлении, сообщил в своем Теlegram-канале атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов.

«Воины храбро сражаются на Северском направлении», — написал атаман, опубликовав в подтверждение своих слов видео атак по позициям противника с воздуха.

Николай Дьяконов отметил, что казаки наносят удары по позициям противника «слаженно и комплексно».

«Укрепы и прочие объекты «разматывают» дронами при поддержке авиации. Контроль за точностью и корректировка также ведутся с помощью «птичек» и их операторов», — уточнил атаман.

Ранее казачий атаман Николай Дьяконов записал обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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