Вооруженные силы России улучшили позиции на Авдеевском направлении и отбили несколько атак украинских войск. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, войска группировки «Центр» отразили контратаки штурмовиков 68-й егерской и 24-й, 47-й, 74, 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новгородского, Бердычей и Новокалиново в ДНР.

Отмечается, что ВСУ лишились до 325 солдат, шести бронемашин, гаубицы М777, САУ «Гвоздика» и пяти автомобилей.

8 апреля сообщество «Военная хроника» сообщило, что российские войска нанесли удар по базе специального подразделения украинских войск «Волки Да Винчи». Согласно информации сообщества, военная база располагалась на территории машиностроительного предприятия в городе Славянске, расположенном в Краматорском районе Донецкой области.

«Волки Да Винчи» — это 1-й отдельный механизированный батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что силы РФ продвинулись в Запорожской области и заняли опорный пункт ВСУ.