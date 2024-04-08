Над ЗАЭС сбили дрон

На Запорожской АЭС сообщили о падении дрона-камикадзе на кровлю шестого энергоблока станции. Сообщение было размещено в Telegram-канале ЗАЭС.

Беспилотник был сбит ВС РФ.

«Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. К сожалению, несмотря на все призывы к ВСУ прекратить террористические акты, обстрел станции и объектов ее инфраструктуры продолжаются», — подчеркнули в пресс-службе.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что у России есть свидетельства причастности Украины к атакам беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

«Достаточно посмотреть, из каких запчастей собраны дроны и какая взрывчатка применялась», — подчеркнул Рогов.

До этого в МАГАТЭ заявили об отсутствии угрозы ядерной безопасности после атак ВСУ на ЗАЭС.

Экспертами МАГАТЭ были подтверждены физические последствия атак дронов на ЗАЭС, в частности на один из шести реакторов. Повреждение шестого энергоблока не вызвало угрозы ядерной безопасности, отметили в агентстве, но это является серьезным инцидентом, который может нарушить целостность системы защитной оболочки реактора станции.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, впервые с ноября 2022 года инспекторами МАГАТЭ, находящимися на Запорожской АЭС, подтверждено как минимум три прямых попадания по конструкции защитной оболочки главного реактора ЗАЭС.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.