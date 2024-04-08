В Греции сообщили, что страна может передать Украине более 30 истребителей F-16

Греция продаст 108 снятых с вооружения старых истребителей, из них 32 F-16C/-D Block 30 могут быть переданы Украине. Об этом сообщает греческий информационный портал Newsbreak.

К 2030 году Греция планирует провести масштабную реформу и заменить старые истребители на 200 машин 4-го и 5-го поколения, приводит портал слова министра национальной обороны Николаоса Дендиаса.

Для достижения этой цели Греция продаст 108 истребителей, которые будут сняты с вооружения. По предварительной оценке, страна получит от €2 до €2,5 млрд. При этом шансы на продажу истребителей 3-го поколения F-4E «практически равны нулю».

«Совсем иной случай — 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине считается практически неизбежной <...> И наоборот, в случае с 24 Mirage 2000-5 Mk. 2, из которых 14 являются новыми (15-й был разрушен в результате аварии), а остальные являются модернизациями более старых Mirage 2000EGM/-BGM, их конечный пункт назначения не может быть определен с такой же степенью уверенности. Логично, что возможна их передача Украине или продажа Индии, всегда, конечно, с одобрения Франции», — говорится в материале.

Ранее в Германии рассказали, почему Украина может столкнуться с проблемами при применении F-16.