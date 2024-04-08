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Добровольцы Росгвардии будут получать такие же льготы, как и добровольцы Минобороны

Кабмин утвердил постановление о поддержке добровольцев в составе Росгвардии

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Росгвардия

Правительство утвердило постановление о поддержке добровольцев в составе Росгвардии, они будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны РФ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Граждане, вступившие в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии России, будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что речь идет в том числе о выплатах ежемесячной компенсации, включении периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии, а также учете этих периодов при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности, снабжении вещевым имуществом.

В феврале рабочая группа по вопросам военной операции предложила обеспечить сохранение прав участников операции на «дальневосточные» и «арктические» гектары, предоставить дополнительные выплаты детям — инвалидам бойцов, а также не учитывать место прописки при назначении региональных выплат.

Ранее сообщалось, что правительство выделит 4 млрд рублей на поддержку ряда мобилизованных граждан.

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