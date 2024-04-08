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Российские истребители уничтожили командный пункт ВСУ в зоне спецоперации

МО РФ: истребители Су-34 ударили по командному пункту ВСУ фугасными авиабомбами

Экипажи российских фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, передает РИА Новости.

По информации ведомства, в ходе операции российские военнослужащие применили фугасные авиационные бомбы калибра 500 кг. Данные снаряды оснащены универсальными модулями планирования и коррекции, благодаря чему истребителям РФ не понадобилось заходить в зону действия украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) для нанесения удара.

«Летный состав Воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбардировка была выполнена по командному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что после выполнения задания российские бомбардировщики вернулись на аэродром вылета. Перед этим экипажи воздушных судов получили подтверждение об уничтожении заданной цели.

Ранее российские военные уничтожили украинский танк Т-64 на Купянском направлении.

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