Российские артиллеристы точным выстрелом ликвидировали украинского наводчика, который корректировал огонь по Вооруженным силам РФ на Гуляйпольском направлении. Об этом сообщил РИА Новости доброволец с Дальнего Востока, командир САУ 2С3 «Акация» артиллерийского самоходного гаубичного дивизиона с позывным «Чех».

Военный рассказал, что его отряд находился на боевом дежурстве, когда получил команду выехать на позицию. Прибыв на место, артиллеристы «отработали по корректировке БПЛА (беспилотного летательного аппарата)». По окончании работы им сообщили, что они уничтожили корректировщика ВСУ.

На кадрах, предоставленных агентству, можно увидеть, как украинский корректировщик передвигается в лесу, после чего поражается место его наблюдательного пункта.

Также «Чех» отметил, что дефицита снарядов у российской армии нет, производить 30-40 выстрелов в день — это нормально.

2С3 «Акация» — советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. Предназначена для подавления и уничтожения живой силы, боевой техники противника и средств ядерного нападения.

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