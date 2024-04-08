Российские военные уничтожили РСЗО Vampire

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что артиллеристы группировки прикрытия государственной границы РФ с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили РСЗО Vampire, из которой несколько дней обстреливались населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что артиллеристы в рамках выполнения боевых задач уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов украинской стороны.

В публикации отмечается, что уничтожение РСЗО Vampire подтверждают кадры с тепловизора беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Накануне ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе, жителям рекомендуют оставаться дома.

Утром 6 апреля министерство обороны РФ сообщило, что на территории Белгородской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Средства защиты сбили в небе над регионом 10 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire, выпущенных со стороны Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.