«Хезболла» атаковала израильские позиции у Голанских высот

Беспилотный летательный аппарат, запущенный бойцами шиитской милиции «Хезболла», атаковал позиции израильских войск в районе Кфар-Шуба у подножия оккупированных Израилем Голанских высот. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что отряды исламского сопротивления нанесли удар при помощи беспилотного летательного аппарата по скоплению солдат и боевой техники вблизи погранпоста Эс-Самака.

Шиитские бойцы атаковали также из реактивных систем залпового огня армейскую казарму в Зыбдине на холме Шебаа.

До этого стало известно, что Израиль готовится к возможному ответному удару со стороны Ирана после атаки израильских сил на иранское консульство в Дамаске.

Данное заявление прозвучало на фоне опасений, что поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» может открыть огонь по израильским позициям.

Накануне сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилит противовоздушную оборону на фоне угрозы нападения со стороны Ирана. После оценки обстановки ЦАХАЛ принял решение расширить личный состав и привлечь военнослужащих из резерва для усиления системы ПВО.

Ранее РФ подготовила документ с осуждением атаки Израиля по Сирии.