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У Часова Яра ВС РФ ликвидировали элитный отряд ВСУ

«МК»: у Часова Яра был ликвидирован элитный отряд спецназа ВСУ

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Sofiia Gatilova/Reuters

Российские военные захватили контроль над поселком Богдановка, который находится к северу от города Часов Яр. Кроме того, поступила информация о уничтожении элитного подразделения спецназа Украины, сообщает издание «МК».

Российским военным потребовалась примерно неделя, чтобы создать базу возле Часова Яра в качестве подготовки к предстоящему штурму. Для атаки было необходимо, чтобы фланги на северо-востоке и юго-западе будут подготовлены к основному удару. Отмечается, активная артиллерийская и авиационная подготовка, ослабляющая противника.

Элитный отряд спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал под удар российских планирующих бомб. По данным «МК», некоторые из ликвидированных бойцов ранее были награждены лично президентом страны Владимиром Зеленским. Представитель группировки «Хортица» Назар Волошин признал, что применение российских бомб угрожает стратегическим позициям вокруг Часового Яра.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также выразил озабоченность тяжелой обстановкой у населенного пункта.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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