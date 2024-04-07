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Постпред РФ отреагировал на атаку украинских войск на Запорожскую АЭС

Постпред РФ при ООН Ульянов назвал атаку ВСУ на ЗАЭС нарушением принципов защиты

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Reuters

Постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале назвал атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нарушением пяти принципов по защите ядерной установки, заявленных ранее главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

«Это очевидное нарушение «5 конкретных принципов», — подчеркнул российский постпред.

В публикации поясняется, что 7 апреля ВСУ нанесли несколько атак с применением беспилотников-камикадзе по Запорожской АЭС, в том числе по ее ядерным реакторам № 5 и № 6.

«Ранены 3 человека», — отметил Ульянов.

В мае Гросси в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН назвал пять принципов по защите Запорожской АЭС. В числе озвученных главой МАГАТЭ положений — запрет на ведение огня с территории станции и в ее сторону, а также в сторону ее реакторов, персонала и хранилищ отработанного топлива. Кроме того, ЗАЭС не должна использоваться для размещения тяжелых вооружений и военных. На станции также необходимо обеспечить безопасность внешних линий энергоснабжения. Все структуры ЗАЭС, необходимые для ее работы, должны быть защищены от нападений и диверсий.

Ранее в МИД РФ прокомментировали пять принципов ядерной безопасности на ЗАЭС Гросси.

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