ВСУ перебросили новых военных к Белогоровке

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины подошли в район Белогоровки в Луганской народной республике, но по-прежнему несут потери. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Уничтожено огромное количество бойцов украинских формирований. Вот за эти последние пару месяцев, уверенно мы можем сказать, что до двух батальонов было только уничтожено на этом участке (район Белогоровки. — «Газета.Ru»). Сейчас туда подкинули свежие силы, мы это фиксируем, тоже планомерно уничтожаем их», — заявил Алаудинов.

До этого сообщалось, что российские части продвинулись на трех направлениях в зоне проведения спецоперации — Авдеевском, Донецком и Южно-Донецком. В районах Белогоровки в ЛНР, Берестового, Красного, Богдановки и Константиновки бойцы ВС РФ отразили десять контратак украинских формирований. Противник лишился до 390 солдат, двух бронемашин «Козак» и MaxxPro, 19 автомобилей, американского орудия М119, противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» и другого вооружения.

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