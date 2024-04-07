Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ перебросили новых военных к Белогоровке

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ отправили новых военных к Белогоровке

close
100%
Телеграм-канал «РИА Новости»

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины подошли в район Белогоровки в Луганской народной республике, но по-прежнему несут потери. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Уничтожено огромное количество бойцов украинских формирований. Вот за эти последние пару месяцев, уверенно мы можем сказать, что до двух батальонов было только уничтожено на этом участке (район Белогоровки. — «Газета.Ru»). Сейчас туда подкинули свежие силы, мы это фиксируем, тоже планомерно уничтожаем их», — заявил Алаудинов.

До этого сообщалось, что российские части продвинулись на трех направлениях в зоне проведения спецоперации — Авдеевском, Донецком и Южно-Донецком. В районах Белогоровки в ЛНР, Берестового, Красного, Богдановки и Константиновки бойцы ВС РФ отразили десять контратак украинских формирований. Противник лишился до 390 солдат, двух бронемашин «Козак» и MaxxPro, 19 автомобилей, американского орудия М119, противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» и другого вооружения.

Ранее немецкий бизнесмен рассказал об оружии РФ, способном вызвать стометровое цунами.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами