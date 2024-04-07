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МО РФ сообщило о перехвате 15 украинских дронов за один час

МО РФ заявило, что силы ПВО РФ перехватили 15 украинских дронов за один час

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Министерство обороны России заявило, что дежурные силы противовоздушной обороны РФ перехватили 15 украинских дронов за один час около 16:00 мск.

12 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, а три — над Брянской.

Днем 7 апреля Минобороны также сообщило о сбитом украинском дроне в Белгородской области.

Утром 6 апреля министерство обороны РФ сообщило, что на территории Белгородской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Средства защиты сбили в небе над регионом 10 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire, выпушенных со стороны Украины.

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под обстрел ВСУ он попал во время пробежки. Начали работать сирены, звуковое оповещение о ракетной опасности. Чиновник укрылся в модульной конструкции. Гладков заверил, что руководство Белгородской области продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности людей.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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