Украина нуждается в дополнительных артиллерийских орудиях и снарядах для их различных типов. Об этом рассказал глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), слова которого передает ARD.

«Я не скажу вам ничего нового: дополнительные артиллерийские орудия, дополнительные снаряды для артиллерийских орудий различных типов», — сказал Буданов.

Он добавил, что Украине «облегчили жизнь» ракеты Taurus, которые Украине передали немцы.

Днем 7 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова получать военную помощь от США в виде кредита, поскольку Вашингтон не оставляет Киеву выбора.

Украинский лидер окрестил подход конгрессменов к решению о выделении траншей «невзрослым». При этом он выразил надежду на «победу разума» в США и призвал надеяться на готовность американского конгресса согласовать новый пакет поддержки без дополнительных условий.

Ранее Зеленский пообещал ответить России на атаки по объектам ВСУ.