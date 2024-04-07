Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Буданов рассказал, в чем нуждается Украина

Буданов: Украина нуждается в артиллерийских орудиях и снарядах для них

close
100%
ГУР Минобороны Украины

Украина нуждается в дополнительных артиллерийских орудиях и снарядах для их различных типов. Об этом рассказал глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), слова которого передает ARD.

«Я не скажу вам ничего нового: дополнительные артиллерийские орудия, дополнительные снаряды для артиллерийских орудий различных типов», — сказал Буданов.

Он добавил, что Украине «облегчили жизнь» ракеты Taurus, которые Украине передали немцы.

Днем 7 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова получать военную помощь от США в виде кредита, поскольку Вашингтон не оставляет Киеву выбора.

Украинский лидер окрестил подход конгрессменов к решению о выделении траншей «невзрослым». При этом он выразил надежду на «победу разума» в США и призвал надеяться на готовность американского конгресса согласовать новый пакет поддержки без дополнительных условий.

Ранее Зеленский пообещал ответить России на атаки по объектам ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами