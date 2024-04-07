ВСУ нанесли удар по куполу энергоблока Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины ударили по куполу шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба станции.

Отмечается, что в результате удара никто не пострадал. Критических повреждений нет. Также не зафиксировано угроз нарушения пределов безопасности.

Кроме того, сообщается. что радиационный фон на ЗАЭС после атаки не изменился и находится на нормально уровне.

Днем 7 апреля украинские войска нанесли удар беспилотником по машине председателя Каховской территориальной избирательной комиссии и еще одного сотрудника комиссии.

До этого Вооруженных сил Украины атаковали Запорожскую АЭС, зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой.

5 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке боевых дронов ВСУ. Повреждений критически важной инфраструктуры Запорожской АЭС не произошло, все системы работают без нарушений. Прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.

Ранее Украина пообещала расширить географию атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.