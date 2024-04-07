ВС РФ поразили хранилища топлива в Харькове

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег заявил, что ВС РФ поразили несколько топливных хранилищ в Харькове. Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев заявил, что в результате серии ударов по Харькову были также поражены склады и ангары к востоку от городского аэропорта.

Также он сообщил о том, что система ПВО Харькова в этот раз не реагировала на серию ударов ВС РФ по территории города.

До этого украинское подполье сообщило об уничтожении системы ПВО в Харькове.

6 апреля министерство обороны России заявило, что ВС РФ уничтожили в районе Харькова две пусковые установки ЗРК SAMP-T ВСУ.

Незадолго до этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщал в Telegram-канале о поражении ряда административных зданий в городе, а также автомобильных заправочных станции (АЗС), станций технического обслуживания (СТО) в ночь на 6 апреля.

Ранее полковник Ходаренок заявил, что для взятия Харькова России потребуется 250 тысяч военных.