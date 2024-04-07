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Средства ПВО уничтожли беспилотник в Липецкой области

Артамонов: силы ПВО сбили беспилотник в Краснинском районе Липецкой области

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Reuters

Беспилотный летательный аппарат(БПЛА) самолетного типа был обнаружен и сбит дежурными средствами ПВО в Краснинском районе Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Краснинском районе», – говорится в посте губернатора.

По его информации, пострадавших и разрушений нет, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

7 апреля Артамонов заявил о введении в Липецкой области режима воздушной опасности. Он призвал жителей региона соблюдать спокойствие и не паниковать.

2 апреля на территории Липецкой области дважды за сутки объявляли режим воздушной опасности. Сообщалось, что в Становлянском районе региона средствами противовоздушной обороны был обнаружен и сбит беспилотник.

Ранее российские конструкторы показали противодроновое ружье «Степашка».

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