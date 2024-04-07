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Нетаньяху назвал условия для прекращения огня в секторе Газа

Нетаньяху: прекращения огня в Газе не будет без освобождения заложников

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Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что без освобождения заложников, которых удерживает движение ХАМАС, прекращение огня в секторе Газа не будет достигнуто. Об этом сообщает ТАСС.

«Я ясно дал понять международному сообществу, что прекращения огня не будет без возвращения похищенных. Это политика израильского правительства, и я приветствую тот факт, что администрация Байдена на днях дала понять, что она по-прежнему придерживается такой же позиции», — сообщил Нетаньяху.

По его словам, сделке по обмену заложниками и прекращению огня препятствует ХАМАС, а не Израиль.

До этого Нетаньяху заявил, что Израиль полон решимости завершить ликвидацию палестинского движения ХАМАС на всей территории сектора Газа, включая Рафах.

В конце марта Нетаньяху заявил, что власти Израиля утвердили оперативный план для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа. По словам политика, израильская сторона постарается решить вопрос эвакуации мирных жителей и доставки гумпомощи в город.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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