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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны сообщило о сбитом украинском дроне в Белгородской области

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Shutterstock

В Министерстве обороны России заявили о пресечении попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Около 14:30 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

До этого украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС. В результате ударов был поврежден грузовик, перевозивший продукты. Еще один прилет зафиксировали в районе грузового порта.

Утром 6 апреля министерство обороны РФ сообщило, что на территории Белгородской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Средства защиты сбили в небе над регионом 10 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire, выпушенных со стороны Украины.

Отмечалось, что под обстрел попал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее военкор сообщил, что американцы участвовали в атаке на Белгородскую область.

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Обстрелы Белгородской области
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