ВСУ нанесли удар по машине председателя Каховской территориальной избирательной комиссии

Украинские войска нанесли удар беспилотником по машине председателя Каховской территориальной избирательной комиссии и еще одного сотрудника комиссии. Об этом сообщает пресс-служба избиркома Херсонской области.

«Сегодня украинские боевики нанесли удар дроном по автомобилю председателя Каховской ТИК и еще одного сотрудника комиссии. К счастью, никто из них не пострадал», — сказано в заявлении.

Днем 7 апреля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую АЭС, зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой.

5 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке боевых дронов ВСУ. Повреждений критически важной инфраструктуры Запорожской АЭС не произошло, все системы работают без нарушений. Прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.

До этого Белгородскую область атаковали несколько беспилотников.

Ранее глава ГУР Украины назвал сроки наступления армии России.