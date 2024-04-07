В Минобороны рассказали, сколько украинских БПЛА ВС РФ сбили за сутки

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 293 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что также были перехвачены четыре снаряда от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«В течение суток сбиты 293 украинских беспилотных летательных аппарата и 4 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», — говорится в сообщении.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в Харьковской области.

Также российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

Была поражена также живая сила и военная техника ВСУ в 135 районах.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев говорил, что в ночь на 4 апреля Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали в Харькове танковое училище украинской армии, где находились иностранные танки и инструкторы.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.