Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МО РФ рассказали об уничтожении замаскированных позиций ВСУ

МО РФ: российские войска уничтожили замаскированные позиции ВСУ в зоне СВО

Российские войска нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Отмечается, что на Купянском направлении действовали расчеты гаубиц Д-30 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск ВС РФ. Российские военные уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

Удары наносила оперативно-тактическая авиация, также использовались беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Были задействованы ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Мерефа.

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в ночь на 4 апреля Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали в Харькове танковое училище украинской армии, где находились иностранные танки и инструкторы.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами