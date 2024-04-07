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Украинское подполье сообщило об уничтожении системы ПВО в Харькове

Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили иностранную систему ПВО в Харькове

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Shutterstock

Российские войска уничтожили поставленную Украине из-за рубежа систему противовоздушной обороны (ПВО) в районе аэропорта в Харькове. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

«Был прилет в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа, она детонировала, но не ракетами», — сообщил подпольщик.

Лебедев привел слова своих харьковских коллег, которые рассказали, что объекты ВСУ в городе были атакованы как минимум одним беспилотником «Герань», который в итоге, судя по взрыву, сбить не удалось. Произошло это как раз поблизости от городской воздушной гавани.

До этого николаевский подпольщик сообщил, что пророссийское одесское подполье обесточило военную часть ВСУ в поселке Авангард, а также производство беспилотников для украинской армии в Хлебодарском под Одессой. Координатор предоставил подтверждающие фотографии, на которых виден горящий в темноте распределительный электрический щит.

Ранее ВС РФ уничтожили в районе Харькова две пусковые установки ВСУ.

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Операция на Украине
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