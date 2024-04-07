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В Одессе после взрывов начался пожар

В ВСУ сообщили о пожаре в Одессе после взрывов

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Павел Лисицын/РИА Новости

Telegram-канал сил обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о пожаре, возникшем в Одессе после ночных взрывов.

«Возник пожар... Повреждены административное и техническое здания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание было локализовано.

До этого Telegram-канале украинского телеканала «Общественное» сообщал о серии взрывов в Одессе минувшей ночью.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью объявлялась воздушная тревога.

Политолог Вера Гранцева говорила, что крупные города Украины стали все чаще сталкиваться с проблемой отключения электроэнергии из-за атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Она также указала, что подобные ситуации происходят даже в удаленных населенных пунктах.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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