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Депутат рассказал об угрозах в военкоматах на Украине

Барбашов: отказавшимся воевать украинцам угрожают расправой над родственниками

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Reuters

Украинцев из Николаевской области, которые отказались воевать, помещают в колонию №83, там сотрудники украинских военкоматов избивают отказников и угрожают им расправой над родственниками. Об этом РИА Новости сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

По его словам, тех, кто после попадания в руки территориального центра комплектования на Украине отказывается идти служить, помещают в колонию №83 в Константиновке Арбузинского района Николаевской области.

«Их подвергают избиениям, унижениям и угрожают расправой над родственниками, если они уйдут с передовой или сдадутся в плен российским войскам», — сказал депутат.

Он отметил, что в основном призывают жителей южных областей Украины, которые проживают в сельской местности.

После референдума о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. В данный момент он занят Вооруженными силами Украины (ВСУ).

До этого помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что некоторые взятые в плен в зоне спецоперации бойцы ВСУ просят паспорта России, в ряде случаев для того, чтобы воевать в рядах российской армии.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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