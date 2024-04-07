Подполье в Одесской области обесточило военную часть ВСУ и цех по производству БПЛА

Пророссийским одесским подпольем были обесточены военная часть Вооруженных сил Украины в поселке Авангард и производство беспилотников для украинской армии в Хлебодарском под Одессой. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

Со слов Лебедева, в свою очередь, сославшегося на одесских подпольщиков, в результате уничтожения распределительного щита были обесточены военная часть, расположенная в поселке Авангарде, и цех по производству беспилотных летательных аппаратов в Хлебодарском.

Координатор предоставил агентству подтверждающие фотографии, на которых виден горящий в темноте распределительный электрический щит. Лебедев отметил, что работа была «проведена красиво, горело ярко».

До этого сообщалось, что российские войска поразили место сборки и хранения БПЛА ВСУ под Харьковом.

Ранее в николаевском подполье сообщили, что Россия поразила украинскую ПВО.