Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подполье в Одесской области обесточило военную часть ВСУ и цех по производству БПЛА

РИА Новости: под Одессой подполье обесточило цех по производству беспилотников

close
100%
Владимира Рогова ' class="item-image" >
Телеграм-канал Владимира Рогова

Пророссийским одесским подпольем были обесточены военная часть Вооруженных сил Украины в поселке Авангард и производство беспилотников для украинской армии в Хлебодарском под Одессой. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

Со слов Лебедева, в свою очередь, сославшегося на одесских подпольщиков, в результате уничтожения распределительного щита были обесточены военная часть, расположенная в поселке Авангарде, и цех по производству беспилотных летательных аппаратов в Хлебодарском.

Координатор предоставил агентству подтверждающие фотографии, на которых виден горящий в темноте распределительный электрический щит. Лебедев отметил, что работа была «проведена красиво, горело ярко».

До этого сообщалось, что российские войска поразили место сборки и хранения БПЛА ВСУ под Харьковом.

Ранее в николаевском подполье сообщили, что Россия поразила украинскую ПВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами