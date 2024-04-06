В ДНР эвакуировали более 15 тел украинских военнослужащих

Тела украинских военнослужащих эвакуировали члены Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений из-под Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Останки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили возле одного из бывших укрепрайонов под Артемовском. По предварительной информации, тела пролежали там с лета 2022 года.

«Собрать получилось 15 целых тел и полтела, надо разбираться», — рассказал один из членов группы.

Все тела эвакуировали для проведения экспертиз.

Советник главы ЛНР, руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока напомнила о важности сбора останков «поверженного противника». По ее словам, он напоминает о том, что все временно, кроме доброты, справедливости и восприятия чужой беды.

В конце марта Украине передали тела 121 солдата. Республике вернули 12 тел военных, из ЛНР, 107 — из ДНР и двух — с территории Запорожья.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.