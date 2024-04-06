В России опровергли сообщения ГУР Украины об атаке на нефтепровод

Сообщения Главного управления разведки (ГУР) Украины про удар по нефтепроводу в городе Азове в Ростовской области не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального правительства.

«Информация об ударе не подтвердилась. Это фейк», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что ГУР министерства обороны Украины взяло на себя ответственность за атаку на нефтепровод недалеко от населенного пункта Азов, который находится на юго-западе Ростовской области. В публикации отмечается, что ночью 6 апреля в районе упомянутого населенного пункта загорелся трубопровод для перекачки нефтепродуктов. По данным ГУР, пожар начался в результате подрыва объекта.

5 апреля министерство обороны РФ сообщило, что ночью и утром системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 53 украинских дрона над российскими регионами. Из них 44 летательных аппарата были уничтожены в воздушном пространстве Ростовской области.

Ранее в США осудили атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).