В Одессе сообщили о повреждении коммунального предприятия

Объект коммунального хозяйства поврежден в результате ракетного удара в украинском городе Одесса. Об этом рассказал глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Нанесен ракетный удар по Одесскому району», — написал глава региональной ОВА.

Согласно предварительным данным, по сооружению ударила оперативно-тактическая ракета «Искандер-М».

«Повреждено оборудование и административное здание», — указывается в публикации.

По словам Кипера, на месте атаки сейчас работают все соответствующие городские службы, сотрудники полиции фиксируют последствия удара.

Перед этим мэр украинского Харькова Игорь Терехов заявил о поражении ряда административных зданий.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее взрывы произошли в Одессе.