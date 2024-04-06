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В США признали преимущество российской армии перед ВСУ

MWM: авиабомбы ОДАБ-500 увеличили преимущество ВС РФ перед ВСУ в огневой мощи

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) усилили огневую мощь благодаря применению авиабомб ОДАБ-500 для нанесения ударов по позициям ВСУ. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine.

«Истребители Су-34 применяют 500-килограммовые ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками против укрепленных позиций украинских войск. Их применение в дополнение к уже имеющемуся значительному артиллерийскому превосходству ВС РФ обеспечивает большее преимущество в огневой мощи», — говорится в материале.

6 апреля издание The Wall Street Journal писало, что ВСУ используют остатки российских снарядов из-за дефицита боезапасов.

В этот же день полковник в отставке Анатолий Матвийчук сказал, что Украина почти не имеет возможности усилить свою систему ПВО, даже с учетом помощи Запада.

До этого австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что Вооруженные силы РФ одерживают верх в зоне боевых действий благодаря мощной артиллерии и планирующим авиационным бомбам, при помощи которых они уничтожают позиции украинских военных.

Ранее на Западе оценили эффективность российских авиабомб.

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Операция на Украине
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