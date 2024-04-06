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Во Франции признали возможный прорыв фронта на Украине

Филиппо: западные СМИ заговорили о возможном прорыве фронта ВСУ на Украине

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Станислав Красильников/РИА Новости

Западные средства массовой информации заговорили о том, что Вооруженные силы (ВС) России смогут прорвать фронт на Украине. Такое мнение высказал лидер французской фракции «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Западные СМИ наконец-то проболтались!» — указывается в публикации.

Филиппо порекомендовал в оперативном порядке начать мирные переговоры по Украине, прекратить спонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и снабжать республику вооружением.

«Столько времени потрачено впустую, столько жизней потеряно!» — констатировал политик.

Перед этим Филиппо призывал Париж прекратить поставки оружия Киеву, а также отказаться от безумных угроз касательно российско-украинского конфликта.

Накануне газета Politico писала, что у западных стран отсутствуют такие технологии, которые смогли бы помочь Украине вернуться на границы 1991 года и заполучить контроль над новыми регионами Российской Федерации.

Ранее британский эксперт предсказал взятие Россией города Часов Яр на Украине.

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