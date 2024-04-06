Западные средства массовой информации заговорили о том, что Вооруженные силы (ВС) России смогут прорвать фронт на Украине. Такое мнение высказал лидер французской фракции «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.
«Западные СМИ наконец-то проболтались!» — указывается в публикации.
Филиппо порекомендовал в оперативном порядке начать мирные переговоры по Украине, прекратить спонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и снабжать республику вооружением.
«Столько времени потрачено впустую, столько жизней потеряно!» — констатировал политик.
Перед этим Филиппо призывал Париж прекратить поставки оружия Киеву, а также отказаться от безумных угроз касательно российско-украинского конфликта.
Накануне газета Politico писала, что у западных стран отсутствуют такие технологии, которые смогли бы помочь Украине вернуться на границы 1991 года и заполучить контроль над новыми регионами Российской Федерации.
Ранее британский эксперт предсказал взятие Россией города Часов Яр на Украине.