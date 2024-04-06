Военкор сообщил, что американцы участвовали в атаке на Белгородскую область

В атаке на Белгородскую область участвовали граждане Соединенных Штатов. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале, опубликовав видео, которое было снято бойцами ВСУ, которые пытались зайти на территорию Белгородской области.

На видео военные разговаривают на английском языке.

«Противник пытался представить свою операцию, как атаки, которые организованы вырусями, но на самом деле неовласовцы участвовали в атаках в качестве ширмы, а отряды были сформированы из военнослужащих ГУР и профессиональных наемников: американцев, румын, французов», — заявил военкор.

Утром 6 апреля министерство обороны РФ сообщило, что на территории Белгородской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Средства защиты сбили в небе над регионом 10 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire, выпушенных со стороны Украины.

Отмечалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел.

Ранее Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ.