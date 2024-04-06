В США рассказали, как ВСУ борются с нехваткой снарядов

ВСУ используют остатки российских снарядов из-за дефицита боезапасов. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что украинский боец Максим Полюхович ищет неиспользованные снаряды, оставленными российскими частями на позициях, а также на болотах и минных полях, после чего часть сразу передается ВСУ, а из остального он вручную сооружает бомбы в собственной лаборатории.

Мужчина с позывным «Mad Max» передал ВСУ не менее 14 тыс. артиллерийских снарядов и около 4 тыс. боеприпасов для сброса с беспилотников.

По словам Полюховича, чем больше снарядов он находит, тем больше у него требует украинское командование.

«Мы находимся в режиме постоянной экономии», — описал ситуацию майор ВСУ.

Преимущество РФ в снарядах оценивается в пять раз.

До этого президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал Запад за отсутствие у Украины систем ПВО.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.