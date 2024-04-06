Средства ПВО уничтожили французскую бомбу Hammer в зоне спецоперации

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили французскую управляемую бомбу Hammer в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, опубликованной в его официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что за последние сутки средства ПВО уничтожили 205 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Более того, в зоне боевых действий были сбиты шесть реактивных снарядов от комплексов HIMARS и «Ураган».

«Средствами противовоздушной обороны сбита <...> управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции», — добавили представители ведомства.

Также в Минобороны РФ заявили о ликвидации двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) SAMP-T недалеко от города Харькова. Всего за минувшие сутки российские войска поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 133 районах.

Утром 6 апреля в Белгородской области сработали системы противовоздушной обороны. По данным военного ведомства страны, средства защиты сбили в небе над регионом 10 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire. Боеприпасы были выпущены с территории Украины.

Ранее Вооруженные силы РФ поразили аэродром для истребителей F-16 в Хмельницкой области.